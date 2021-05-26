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ليس محل شك .. المشري: إذا ترشحت أنا و”حفتر” سأفوز

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تخوفه من نشوب حرب جديدة في ليبيا، مؤكدًا أن بوادرها قائمة بوجود من يرغب في حكم البلاد بالقوة، وهو خطر رآه متمثلا في قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، حسب قوله .

المشري أوضح في تصريحات نلفزيونية، أن كل الأجسام الليبية معروف توجهها ومسارها عدا جسم واحد هو ما يسمى بالقيادة العامة، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه بعد منع زيارة الدبيبة إلى بنغازي، صدر بيان من القيادة العامة بعدم وجود علاقة لها بالحكومة، متسائلا “كيف لا يكون هناك علاقة بالحكومة وهي جسم من الدولة”، مؤكدا أنه جسم منفلت ومتمرد على كل الجهات، حسب زعمه .

ورأى أن جميع الأجسام الموجودة في ليبيا اليوم هي موجودة بحكم أمر واقع سيئ، وبغير رضا الليبيين بما في ذلك مجلس الدولة، حيث كان يجب أن تتغير هذه الأجسام عبر انتخابات ديمقراطية حقيقية منعتها الظروف التي عاشتها ليبيا.

وأكد أن كثيرًا من القوى داخليا وخارجيا تخشى التغيير في ليبيا لعدم رغبتها في تغير الوضع الحالي الذي يضمن بقاء مصالحها الخاصة.

وعن احتمال فوزه في الصندوق إذا ما كان منافسه خليفة حفتر، أكد أن هذا أمر ليس محل شك، مضيفا أن له أنصارًا في المنطقة الشرقية أكثر مما يتوقع أحد، مؤكدًا أن ما يبدو من امتلاك حفتر للشعبية هو أمر غير حقيقي، إذ هو تعبير عن الخوف أكثر منه حب واحترام، فيما أكد يقينه بإجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام.

من ناحية أخرى، رفض المشري، التسرع في الحكم على حكومة الوحدة، إلا أنه أبدى عدم رضاه عن طريقة تشكيلها ووصفها بأنها أقرب إلى المحاصصة والرضوخ لضغوط بعض النواب، وأنها شهدت غياب كثير من الكفاءات، إضافة إلى وجود شخصيات عليها علامات استفهام تتعلق بالفساد.

المشري أشار إلى أن مجلس الدولة رصد أكثر من 20 ملاحظة على الميزانية منها عدم الدقة في الصياغة، وكذلك ملاحظات تتعلق بالأرقام منها على سبيل المثال ميزانية دعم الشباب البالغة 100 مليون، مشيرا إلى أن الشباب يحتاج إلى مشروعات تعكسها أرقام محددة.

وأكد أن وجود برامج تفصيلية في الميزانية سبب أدعى للموافقة عليها، مشيرًا إلى أن الميزانية ركزت على المختنقات مثل الكهرباء، وعلى موضوع الانتخابات، مفتقدة في كل ذلك إلى الدقة في تفصيل أوجه الإنفاق.

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تعليقات

  • هههههههه أسمعوا المعتوه بيش يفوه لا يمكن مقارنه صقر كحفتر بصرصار ( زقرلو) كالمبهوت خانب المسجي فحفتر رجل وانت متسلق في غفله والحارس عينه حوّله فاوصلوك حزب الشيطان الي هذا المكان الغير جدير انت لتقلده فالكرارسي الذي مثلك لا يصلح الا ان يكون عتال في احدي المصانع

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  • متخلف عقلى مثل اى اخوانى حقير يعيش اوهام والنتيجة واضحة سقوطهم فى كل مكان فهذا التافهة الامعة يعيش فى غيبوبة ويحتقره الجميع حتى فى طرابلس نفسها عندما ضربع انصار السويحلى من احد المعسكرات والدليل على تفاهته انه يتمسك بالاحتلال والمرتزقة خوفا من غضب الشعب .
    ولو اجريت اى انتخابات رئاسية حرة سيفوز بها المشير حفتر من اول جولة كما حدث مع المشير السيسى فى مصر فهذا امر مفروغ منه اما لو ترشح امامه هذا المشرى ولم يترشح احد اخر فان المشرى سبحقق المركز الثالث مع ان المرشحين اثنين نعم فالمركز الثانى للاصوات الباطلة ستكون اكثر مما حصل عليه هذا المهبول .

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  • اما ماقاله المشير ياحقير بانه لايوجد اتصال مباشر بينه وبين الدبدوبة التركى الخائن للوطن والفاشل بجدارة فهذا صحيح لان القائد العام للجيش الوطنى يستمد شرعيته بقرار من مجلس النواب وانه حسب الاتفاق السياسى فان القائد الاعلى للجيش الوطنى هو المجلس الرئاسى والمشير تربطه علاقات طيبة مع القائد الاعلى المنفى ونائبه الكونى ولا يعنيه الدبدوبى التركى الغبى الذى حاول تجاوز اختصاصه وقال لقناة الجزيرة الحقيرة انه القائد الاعلى للجيش مما يدل على انه غبى ولم يقرأ البند الثاتى فى الاتفاق السياسى الذى يحدد اختصاصات المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش وان رئيسه يمثل ليبيا فى الخارج وانه من يعلن حالة الحرب والطوارئ بموافقة البرلمان ولهذا فان من حق المشير ان يمنع هذا الحقير من تنديس الارض الطاهرة وراينا من قبل للمشير السيسى وهو وزير دفاع فى مصر يقف فى وجه خيانة الطرطور مرسى واصدر قرارات لحماية سيناء من خيانة مرسى وكذلك الدبدوبة اتضح خيانته للوطن واذا لم يسحب منه البرلمان الثقة فتقسيم ليبيا قادم لا محالة والحمد لله ان الخوان الان فى خبر كان لن يكون لهم نصيب غير السجون

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