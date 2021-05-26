منصور الحصادي: بعد مرور 100 يوم على حكومة الدبيبة لم نرى وعوداً تحققت

قال عضو ملتقى الحوار، منصور الحصادي، إن: “المصالحة الوطنية وعودة المهجرين أهم الملفات التي كان من المفترض أن تعمل عليها الحكومة” وفق قوله.

أضاف الحصادي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، أنه:”يعد مضي قرابة 100 يوم على انتخاب الحكومة والمجلس الرئاسي لم نر تنفيذا لوعودهم” على حد قوله.

وفي وقت سابق اليوم، وجهه عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة السابق، وعضو اللجنة القانونية، التابعة لملتقى الحوار السياسي، انتقادا للبث المباشر لوقائع فعاليات الجلسة الافتراضية للملتقى، اليوم الأربعاء، معتبرًا أنه تحول لساحة لـ«الخطاب الشعبوي والعاطفي» وأن الأمر يمثل ضغطا على أعضاء الملتقى خوفًا من الشارع، فـ 18 عضوًا فقط أو 20 هم من وافقوا على البث المباشر من أصل الـ 74.

وحّمل «السويحلي» خلال كلمته عبر تطبيق زووم، البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا؛ المسؤولية حال تعرض أعضاء الملتقى لأذى نتيجة لتعبيرهم عن آرائهم الذي قد لا يعجب البعض، وقال: ” أنا شخصيًا جائتني شكوى من أحد الأعضاء أبلغني أنه تعرض لتهديد إذا لم يوافق على تعديل مادة معينة خاصة بشروط الترشح “.

وأردف أن “البعثة الأممية انصاعت لمجموعة معينة، وفقًا لأهداف معينة، وتحاول تحريض الشارع على الأعضاء لكي يصوتوا في اتجاه الانتخابات الرئاسية المباشرة لأن لديهم مشروع سياسي”، معقبًا أن ” بعض المشاركين في حوار اليوم يرغبون في المشاركة في الانتخابات، ولا ينظروا للمصلحة الكلية لليبيا”.

وأشار إلى أنه “ليس هناك شارع سياسي واحد في ليبيا بل هناك شوارع ليبية “، في إشارة إلى التوجهات السياسية، مؤكدًا أن “هناك من يرى أن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمثل خطرا على ليبيا وتهديدا على ثورة 17 فبراير”.