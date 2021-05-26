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القطراني يبحث الصعوبات التي تواجه عمل مصرف التنمية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة حسين القطراني، مع مدير عام مصرف التنمية سالم الشويرف، سير عمل المصرف، وكذلك الصعوبات التي تواجهه في تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه المطلوب، وذلك خلال اجتماعهما في العاصمة طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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