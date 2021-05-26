القطراني يبحث الصعوبات التي تواجه عمل مصرف التنمية

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة حسين القطراني، مع مدير عام مصرف التنمية سالم الشويرف، سير عمل المصرف، وكذلك الصعوبات التي تواجهه في تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه المطلوب، وذلك خلال اجتماعهما في العاصمة طرابلس.

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