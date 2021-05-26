وزارتي الإقتصاد والتجارة والمالية تبحثان آلية تسديد الرسوم الحكومية إلكترونياً

عقد مركز التوثيق والمعلومات الإقتصادي إجتماعاً ضم مركز المعلومات بوزارة المالية وكبار مزودي خدمات الدفع الإلكتروني “المدار – مسارات – تداول – تفاني” وذلك لدراسة مقترح نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية (م.ح.5) وكيفية ربطه بمنظومات مزودي الخدمة.

واستعرض الحضور خلال الإجتماع مشروع ريادي يهدف بمرحلته الأولى إدخال الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم في منظومة السجل التجاري العام بوزارة الإقتصاد والتجارة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصدار الشهادة السلبية وتجديد السجل التجاري إلكترونياً كما يعالج هذا النظام التأخير الحاصل بالنظام التقليدي عن طريق الخزائن الفرعية في توريد المقبوضات الى حسابات وزارة المالية.

وأتفق الحضور على تضمين عدد من التعديلات أثارها المختصين حول المشرع وعرضه على الفريق القانوني والمالي بوزارة المالية وإحالته الى السيد وزير المالية.