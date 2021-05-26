الصديق الكبير يلتقي بإدارات المصارف لبحث خطة نقل السيولة لكل مناطق ليبيا

عقد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه اجتماعا مع الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة، لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا .

وبحسب إيجاز صحفي للمصرف، تم الاتفاق على آلية عمل خلال الأسابيع القادمة تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار بمدينة سبها وغربان و التنسيق مع المصارف لنقل شحنات سيولة برا وجوا لكافة مناطق ليبيا، وعلى اثر ذلك وصلت شحنة سيولة اليوم إلى مدينة سبها وستصل تباعا شحنات أخرى وجاري العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات واوباري وغيرها من المناطق، ويدعو مصرف ليبيا المركزي إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار لمصرف ليبيا المركزي وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة ويؤكد المصرف توفر مخزون كاف يغطي احتياجات المصارف طيلة الاشهر القادمة .