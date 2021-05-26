اجتماع لمناقشة تهالك الطرقات ببلديات الجفارة والنواحي الأربع

عقد بديوان المجلس التسييري لبلدية العزيزية اجتماع ضم مديري مكاتب المواصلات ببلديات منطقة الجفارة وبلديات النواحي الأربع، للتباحث حول تهالك الطرقات بهذه البلديات والعمل على صيانتها بالتنسيق مع وزارة الموصلات ومصلحة الطرق والجسور.

الاجتماع الذي حضره عدد من مديري المكاتب المواصلات ببلديات الجبل والمنطقة الغربية، ناقش أيضا العراقيل التي تواجه عمل مكاتب المواصلات في البلديات والعمل على معالجتها مع الإدارات المختصة بوزارة المواصلات، وكذلك العمل على البدء في تنفيذ مشروعات المواصلات المتوقفة.

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