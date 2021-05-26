وزير الداخلية لرئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا: الوزارة ستتابع أية تجاوزات قد ترتكب من قبل عناصرها تجاه أي مرفق طبي

التقى وزير الداخلية عميد خالد مازن بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم الاربعاء برئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد الغوج. وخلال الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بشكاوي وملاحظات الاطباء وكافة العناصر الطبية وما تتعرض له أثناء تأديتها لعملها من مضايقات عديدة والعمل على توفير الحماية لهذه الأطقم والعناصر الطبية بما يسهم في ضمان أداء هذه العناصر لواجبهم الإنساني والطبي بالشكل المطلوب.

وطمأن مازن، رئيس النقابة بأن وزارة الداخلية ستتابع أية تجاوزات قد ترتكب من قبل عناصرها تجاه أي مرفق طبي أو تشكل خطورة على العاملين من كوادر طبية أو عناصر ادارية.

من جهة أخرى ناقش مازن مع رئيس النقابة سبل وآليات تعاون وزارة الداخلية مع الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الصحة وباقي الأجهزة المختصة الأخرى مثل الحرس البلدي بخصوص العيادات والمصحات الطبية التي افتتحت وأنشئت بطرق غير قانونية و الذين يمتهنون الطب بدون إذن مزاولة ومتابعة وضعهم بشكل كامل وفقا للقانون.