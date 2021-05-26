بوساطة روسية.. مليار و 200 مليون دينار ليبي في طريقها إلى الدبيبة

أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، أن الحكومة المالطية مستعدة للإفراج عن 1.2 مليار دينار ليبي محتجزة حاليًا في مالطا لتوريدها إلى ليبيا.

وأكد بارتولو في تصريحات نقلتها صحف مالطية أن هناك استعدادا للإفراج عن هذا المبلغ لاستخدامه في “خير ورفاهية الشعب الليبي الذي عانى الكثير من المعاناة على مر السنين”، على حد تعبيره.

وجاء تصريح “بارتولو”، خلال زيارة عمل لوزير الخارجية المالطي لروسيا، حيث عقد اجتماع ثنائي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الأهمية الثنائية والإقليمية والدولية، وأيضا تبادل وجهات النظر بشكل إيجابي حول ليبيا، مجدداً إيمان مالطا بليبيا حرة وموحدة يديرها الليبيون.