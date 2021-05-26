السفارة الأميركية: فرصة تاريخية أمام الملتقى لإحالة القاعدة الدستورية إلى «النواب»

قالت السفارة الأميركية إن «أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أمامهم فرصة اليوم وغدًا ليصنعوا التاريخ مرة أخرى من خلال إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب الليبي لجعل تلك الانتخابات ممكنة دون تأخير».

وأوضحت السفارة في تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «الولايات المتحدة تقرّ بالدور التاريخي الذي لعبه الملتقى في دفع ليبيا السيادي لإجراء الانتخابات في ديسمبر». مضيفة «ستتولى الولايات المتحدة مراقبة هذا الاستحقاق باهتمام كبير».

وبدأ أعضاء ملتقى الحوار اجتماعهم، عبر الاتصال المرئي في وقت سابق الأربعاء لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى. وتقدم الأعضاء لى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بتسع رسائل بالملاحظات التي سجلوها بخصوص مقترح القاعدة الدستورية، المنجز من اللجنة القانونية التابعة للملتقى.

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