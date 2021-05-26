برلمانية إيطالية: صور أجساد الأطفال الملقاة على سواحل مدينة زوارة الليبية جارحة

ليبيا – قالت رئيسة كتلة تيار إيطاليا حيّة بمجلس النواب ماريا إيلينا بوسكي إن صور أجساد الأطفال الملقاة على الساحل في مدينة زوارة الليبية جارحة وتبعث على الحنق.

بوسكي وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية كتبت: إن الجثث الصغيرة للأطفال على شواطئ ليبيا بمثابة لكمة على الوجه، لا داعيَ لأن يغمض المرء عينيه، فهذه الصور تبقى محفورة في الضمير.

وأضافت بوسكي: إن مع حكومة (رئيس الوزراء الأسبق مَاتْيُو) رينزي قررنا انتشال جثث المهاجرين من على قاع البحر لدفنها بشكل لائق، بعد غرق سفينة هجرة، وقد تلقينا كثيرًا من الانتقادات والإهانات لهذا الاختيار، لكنني فخور بذلك.

وأشارت إلى أن كرامة الإنسان بالنسبة لكل شخص ليست مجرد قيمة تكرم يومًا وتُهان آخر، بل يجب أن يطبق ذلك دائمًا، لهذا السبب. مضيفةً: أنا غاضبة اليوم وهذه الصور تؤلمني أكثر.

واختتمت البرلمانية بالقول: “إن هذا هو السبب في أنني اليوم لا أستطيع أن أدير رأسي بعيدًا. هؤلاء الأطفال يمكنهم أن يكونوا أطفالنا”.