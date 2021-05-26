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برلمانية إيطالية: صور أجساد الأطفال الملقاة على سواحل مدينة زوارة الليبية جارحة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت رئيسة كتلة تيار إيطاليا حيّة بمجلس النواب ماريا إيلينا بوسكي إن صور أجساد الأطفال الملقاة على الساحل في مدينة زوارة الليبية جارحة وتبعث على الحنق.

بوسكي وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية كتبت: إن الجثث الصغيرة للأطفال على شواطئ ليبيا بمثابة لكمة على الوجه، لا داعيَ لأن يغمض المرء عينيه، فهذه الصور تبقى محفورة في الضمير.

وأضافت بوسكي: إن مع حكومة (رئيس الوزراء الأسبق مَاتْيُو) رينزي قررنا انتشال جثث المهاجرين من على قاع البحر لدفنها بشكل لائق، بعد غرق سفينة هجرة، وقد تلقينا كثيرًا من الانتقادات والإهانات لهذا الاختيار، لكنني فخور بذلك.

وأشارت إلى أن كرامة الإنسان بالنسبة لكل شخص ليست مجرد قيمة تكرم يومًا وتُهان آخر، بل يجب أن يطبق ذلك دائمًا، لهذا السبب. مضيفةً: أنا غاضبة اليوم وهذه الصور تؤلمني أكثر.

واختتمت البرلمانية بالقول: “إن هذا هو السبب في أنني اليوم لا أستطيع أن أدير رأسي بعيدًا. هؤلاء الأطفال يمكنهم أن يكونوا أطفالنا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • أنتم اقل واحد فيكم يأخذ في 900 دينار يايهود … جميع القطاعات مرتباتها تبدا من 900 دينار الى 16 الف دينار في شهر من غير الاضافي والمكافأت وغيره … القطاعات التي مرتباتها مضاعفة هي النفط – الرقابة الادارية والمالية – الصحة –العدل – القضاء – الكهرباء – السجل المدني – الجامعات – الشركات النظافة – المصارف – المالية – الرئاسي – البرلمان – الحكومة – الجيش – الشرطة – الطيران – الخارجية – الوزارات – كلها تبدا مرتباتهم من 900 دينار الى مافوق … الله يعطيكم أسحتني ماهي سادتكم حاجة … شر وأنتم ديما تعيطوا أيام القذافي تعيطوا وبعد القذافي تعيطوا … الله يعطيكم فقر … وأسحنتي … وشر … وهم وغم … الله يعطيكم فقر … والله ماهي سادتكم حاجة … ليبيا بعتوها على بطونكم … الله يعيطكم شر وانتم 24 ساعة تعيطوا .

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  • رسالة إلى جميع شعوب الأرض
    لايوجد علاج لجميع أنواع الفيروسات المنتشرة على الأرض … والتي ستنتشر كلها أكاذيب مخابراتية وضحك على ذقون الشعوب بمافيهم علاج كورونا .
    العلاج الوحيد هو كلمة ” لا إله إلا الله، محمدٌ رسول الله . الحصن الوحيد من ماهو قادم … وماهو جديد … وهي العلاج الشافي والكافي من جميع الفيروسات والأوبئة والأمراض … وكذلك الصلاة على النبي هي حصن حصين من جميع الفيروسات من خلال حلقات الذكر الجماعي بالليل والنهار … أم بالنسبة لدول الاسلامية التي تصلي داخل المساجد عبر الفرجات أو المسافات بين الشخص والشخص فهي باطلة لاتجوز وعليكم بضم الصفوف وحسن الظن بالله وفي الله تصديقاً لقول الله عزوجل ” فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ” هي ناجاتكم الوحيدة من الفيروسات … وأن أستمريتم على ذلك سوف ينتشر فيكم المرض داخل المساجد وأنتم على نفس مسافة .

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