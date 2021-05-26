كوبيتش: هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها أولًا

ليبيا – أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش أن هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها أولًا مقابل استكمال العملية الدستورية.

كوبيتش وفي افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد افتراضيًا اليوم الأربعاء وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “هناك تساؤل حول إجراء الانتخابات أولًا في مقابل استكمال العملية الدستورية أولًا، وبينما أكدت الغالبية العظمى من الناس أهمية العملية الدستورية، كان هناك دعم قوي يصل إلى شبه إجماع على مقترح إجراء الانتخابات أولًا”.

وأكد أن المشاركون يسلّمون بأن استكمال عملية وضع الدستور ما زالت تتطلب المزيد من بناء التوافق لمعالجة عدد من البنود الخلافية”. كوبيش أضاف أنه “يجب إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021؛ ولا ينبغي للمؤسسات أن تتجاوز مدة ولايتها. هناك دعم واسع النطاق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وللانتخاب الحر لمؤسسات ليبية جديدة وموحدة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية