«المركزي»: شحنة سيولة نقدية تصل سبها.. وألية توزيع جديدة برًا وجوًا

أعلن المصرف المركزي وصول شحنة سيولة نقدية اليوم الأربعاء إلى مدينة سبها، مشيرا إلى أن شحنات أخرى ستصل تباعا، فيما يجري العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات وأوباري وغيرها من المناطق.

وذكر بيان المركزي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محافظ المركزي الصديق الكبير عقد بمكتبه اجتماعا مع الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا.

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ونوه البيان إلى «الاتفاق على آلية عمل خلال الأسابيع القادمة تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار بمدينة سبها وغريان والتنسيق مع المصارف لنقل شحنات سيولة برا وجوا لكافة مناطق ليبيا»، داعيا «إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار المصرف المركزي وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة ويؤكد المصرف توفر مخزون كاف يغطي احتياجات المصارف طيلة الأشهر القادمة».

وفي الثالث من مايو ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع محافظ المصرف المركزي خطة توفير وإيصال السيولة للمنطقة الجنوبية.

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