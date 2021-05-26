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لرفض أمن طرابلس.. هيئة التدريس تستبدل مقر وقفتها الاحتجاجية لجامعة طرابس بدلا من رئاسة الوزراء

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ، إنه تم استبدال الوقفة الاحتجاجية لأعضاء النقابة المقررة غدا الخميس، أمام مقر رئاسة الوزراء بسبب عدم الحصول على موافقات أمنية.

وقالت النقابة فى إيجاز صحفي اليوم، إنه بخصوص الوقفة الاحتجاجية، نظرا لعدم حصول نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس على الأذن من مديرية أمن طرابلس بشأن التظاهر غدا الخميس أمام مقر رئاسة الوزراء، عليه  تقرر أن تكون الوقفة الاحتجاجية امام رئاسة الجامعة كما كانت في السابق. غدا الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

وتابعت النقابة،  نأمل من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس وكافة الجامعات والمعاهد العليا وكليات التعليم التقني والاكاديمة الليبية وكل منظمات المجتمع المدني الحضور والمشاركة، خاصة بعد تأجيل اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل البرلمان وبيان حكومة الوحدة الوطنية بصعوبة صرف بند المرتبات وفق القوانين التي يريد البرلمان تضمينها في الميزانية ومنها قانون الجامعات رقم 4 لسنة 2020.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من نهب ولسرقة والكذب والحسد ماعندكم حاجة … والله شعب مريض كان بالمال ويعبد كان في المال وباع بلاده من اجل المال والعالم جاي على شأن المال … أنتم اقل واحد فيكم يأخذ في 900 دينار يايهود … جميع القطاعات مرتباتها تبدا من 900 دينار الى 16 الف دينار في شهر من غير الاضافي والمكافأت وغيره … القطاعات التي مرتباتها مضاعفة هي النفط – الرقابة الادارية والمالية – الصحة –العدل – القضاء – الكهرباء – السجل المدني – الجامعات – الشركات النظافة – المصارف – المالية – الرئاسي – البرلمان – الحكومة – الجيش – الشرطة – الطيران – الخارجية – الوزارات – كلها تبدا مرتباتهم من 900 دينار الى مافوق … الله يعطيكم أسحتني ماهي سادتكم حاجة … شر وأنتم ديما تعيطوا أيام القذافي تعيطوا وبعد القذافي تعيطوا … الله يعطيكم فقر … وأسحنتي … وشر … وهم وغم … الله يعطيكم فقر … والله ماهي سادتكم حاجة … ليبيا بعتوها على بطونكم … الله يعيطكم شر …. وانتم 24 ساعة تعيطوا … فيه ناس تأخذ في مرتباتها على قانون 15 وراضية يعني تبدا مرتباتهم من 450 دينار ومازال أنتم تحاربوا فيهم باش تاخذوا الفلوس وتحبحوا والباقي يموت والله العظيم ما تطلع على جلودكم كان جرب وأوروام خبيثة .

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