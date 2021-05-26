شركة البراق تعتزم جدولة رحلات داخلية وخارجية من وإلى مطار طبرق بداية يونيو

قال المكتب الإعلامي لمطار طبرق، اليوم الأربعاء، إن مدير الإدارة التجارية بشركة طيران البراق أكد أن الشركة تعتزم جدولة رحلات جوية داخلية وخارجية من وإلى مطار طبرق بداية من شهر يونيو المقبل.

وأضاف المكتب الإعلامي لـ«بوابة الوسط» أن اجتماع ضم مدير مصلحة الطيران المدني، حميد البرعصي، اجتمع اليوم مع مدير مطار طبرق لمناقشة عودة الرحلات الجوية من وإلى المطار.

وأكد مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله أن المطار على أهبة الاستعداد لاستقبال الرحلات الجوية من وإلى المطار.

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