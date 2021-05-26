بعد يومين منها .. تصريحات صوان عن دعم إنتخاب الرئيس من الشعب تسقط بـ ” زر ” البث المباشر

ليبيا – إذاً هي فضيحة سياسية جديدة تضاف لسجل فضائح وتناقضات حزب العدالة والبناء أبطالها رئيس الحزب وأعضائه في لجنة الحوار ووسيلتها البث المباشر للجلسة الذي أماط اللثام عنها وحقيقتها الجلية سقوط شعاراتهم عن الدولة المدنية والتداول السلمي وكذلك تهمة إعا الديكتاتورية التي يرمون بها خصومهم .

قبل يومين بالتحديد ، أعلن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في لقاء مع موقع ( عربي 21 ) القطري عن ما أُعتبر من قبل البعض تغيرًا إيجابياً في مواقف الحزب المتصلبة عندما أعلن صوان دعمهم للانتخابات وفق القاعدة الدستورية وتأجيل الاستفتاء على الدستور إلى مابعد 24 ديسمبر على أن تكون الرئاسية مباشرة من الشعب .

طرح لاقى استحسان من اعتبروه تضحية وتغيرًا في مواقف الحزب المعرقلة للإجماع الشعبي بسبب شعبيته المتدنية جدًا وحظوظه المنعدمة في الرئاسية إلا أنه لم يصمد سوى يومين ليتهاوى أمام وقع الحقيقة وبالصوت والصورة عبر موقف مغاير تمامًا عبّر عنه الحزب عبر أعضائه في جلسة الحوار اليوم التي تقلت على الهواء مباشرة للمرة الأولى .

ويرى مراقبون بأن صوان قد أدلى بتصريحه قبل يومين لامتصاص النقمة الشعبية على من يعرقلون الانتخابات تارة بحجة الاستفتاء خاصة بعد تصريحات رئيس المفوضية عماد السايح وتارة برفض الرئاسية بحجج مختلفة وكذلك للإبتعاد عن دائرة الضوء المسلطة بعصا العقوبات على المعرقلين ، إلا أنه لم يكن بحسبانه أن البعثة ستنظر في مطالبة جزء من الأعضاء بأن تكون الجلسة على الهواء مباشرة يشاهدها كل الليبيين وهو ماتم فعلا لتأتي بضمون معاكس لكل ماقاله في تصريحه جملة وتفصيلًا .

عبدالرزاق العرادي ، ماجدة الفلاح ، ومنصور الحصادي ، أعضاء الحزب وآخرين من حلفائهم تبادلوا اليوم الأدوار لعرقلة الانتخابات بين مطالب باستفتاء على الدستور في عملية ستبتلع الـ6 أشهر المتبقية على الانتخابات وتستنزف جهود المفوضية وتشتت تركيز الناخبين والمرشحين عن تاريخ 24 ديسمبر وأن لا إنتخابات إلا بالدستور .

وبين رافض للاعتراف بقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بشأن إقرار إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وبين مهووس مصاب بعقدة ( أبوسليم ) مثل منصور الحصادي الذي بلغ به مبلغًا حد التبجح بالقول بأن ( ديكتاتور منتخب بالصندوق أسوأ من ديكتاتور بقوة السلاح ) !

وفي الحقيقة لم يخفي ( الإخوان المعرقلين ) وحلفائهم اليوم امتعاضهم من البعثة بل انهم صبوا جام غضبهم عليها بسبب قرارها بالبث المباشر للجلسة في قرار اتخذته أمس بعد استطلاعها لآراء الأعضاء في المجموعة الخاصة بالملتقى إذ وافقت الغالبية على المباشر ، فيما ذهب بعضهم إلى درجة الإنقلاب على خارطة الطريق برمتها عبر رفضهم فجأة لمخرجات اللجنة القانونية وللجنة من الأساس بعد استشعارهم بأن مقترح إنتخاب الرئيس مباشرة مدعوم شعبيًا وسوف يمر عبر تصويت الملتقى حتى أن منهم من شكك في شرعية الملتقى برمته رغم أنه عضو فيه .

بث من البعثة لم يكلف أي عناء سوى ضغطة زر كشف للجميع حقيقة من يعرقل رغبة الليبيين في إزاحة كل هذه الأجسام السياسية سلميًا وبالصندوق تقابله رغبة من قلة مؤدلجة تسعى لحرمانه من هذا الحق وقيادته مجددًا إلى الانسداد السياسي ومنه إلى نقطة القتال والاحتراب وتهاوي الشرعيات مجددًا حتى لو كلف ذلك تفجيرهم لخارطة الطريق التي شاركوا في صياغتها وأنتجت المجلس الرئاسي الجديد وحكومته وألزمت الجميع بها كما ألزمتهم بباقي نصوصها ومنها الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في تاريخ 24 ديسمبر .

المرصد – خاص

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