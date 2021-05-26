لرفض الأمن.. هيئة التدريس تستبدل مقر وقفتها الاحتجاجية لجامعة طرابلس بدلا من رئاسة الوزراء

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس، إنه تم استبدال الوقفة الاحتجاجية لأعضاء النقابة المقررة غدا الخميس، أمام مقر رئاسة الوزراء بسبب عدم الحصول على موافقات أمنية.

وقالت النقابة فى إيجاز صحفي اليوم، إنه بخصوص الوقفة الاحتجاجية، نظرا لعدم حصول نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس على الأذن من مديرية أمن طرابلس بشأن التظاهر غدا الخميس أمام مقر رئاسة الوزراء، عليه تقرر أن تكون الوقفة الاحتجاجية امام رئاسة الجامعة كما كانت في السابق. غدا الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

وتابعت النقابة، نأمل من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس وكافة الجامعات والمعاهد العليا وكليات التعليم التقني والاكاديمة الليبية وكل منظمات المجتمع المدني الحضور والمشاركة، خاصة بعد تأجيل اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل البرلمان وبيان حكومة الوحدة الوطنية بصعوبة صرف بند المرتبات وفق القوانين التي يريد البرلمان تضمينها في الميزانية ومنها قانون الجامعات رقم 4 لسنة 2020.