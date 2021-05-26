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الكشير: الانتخاب المباشر لرئيس البلاد هو صمام الأمان للاستقرار

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وصف عضو ملتقى الحوار السياسي علي كشير، اختيار رئيس البلاد بشكل مباشر من قبل الشعب، بصمام الأمان لاستقرار مؤسسات الدولة، مشيرا إلى التمسك بقرار مجلس النواب رقم خمسة، القاضي بالانتخاب المباشر لرئيس الدولة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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