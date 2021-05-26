المنفي والرئيس النيجيري يؤكدان مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس النيجيري محمد بخاري رفقة وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما وعدد من الوزراء، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القصر الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقة التاريخية بين البلدين والتأكيد على تعزيزها، والتطرق إلى المصالح المشتركة ومجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

والتقى المنفي، أمس، بالرئيس النيجيري، على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد. ووفق المكتب الإعلامي للمنفي، فقد جرى اللقاء بحضور رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكثيف الجهود للتعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة، وتعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة.

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