الزرقا: اللجنة القانونية حاولت إيجاد قاعدة دستورية لبلوغ انتخابات ديسمبر

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي حسن الزرقا أن أعضاء اللجنة القانونية أجروا أكثر من خمسة عشر اجتماعا للوصول إلى قاعدة دستورية ترضي الجميع، وقادرة على الوصول إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر.
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قناة ليبيا
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