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الزرقا: اللجنة القانونية حاولت إيجاد قاعدة دستورية لبلوغ انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي حسن الزرقا أن أعضاء اللجنة القانونية أجروا أكثر من خمسة عشر اجتماعا للوصول إلى قاعدة دستورية ترضي الجميع، وقادرة على الوصول إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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