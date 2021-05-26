مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد يبحث الاستعدادات المطلوبة لاستحقاق ديسمبر

ناقش رئيس وموظفي مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد الاستعدادات المطلوبة للعملية الانتخابية وآخر مستجدات ملف الانتخابات القادمة والمقررة في 24 من شهر ديسمبر القادم.

وأوضح مسؤول الإعلام في الدائرة الإنتخابية بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن الحضور ناقشوا كيفية التحضير للعملية الانتخابية ومدى جاهزية المفوضية للانتخابات.

وذكر زبيدة أن الاجتماع استعراض نتائج الاجتماع الذي أقامته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي يوم 20 مايو الجاري، حيث عرض رئيس المكتب بنود الاجتماع على الأعضاء.

وأشار زبيدة إلى أن الحضور تطرقوا إلى المعوقات التي تواجه رؤساء الأقسام وتوفير الدعم اللوجستي استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكدا أن أعضاء المكتب يعملون بكافة الإمكانيات المتوفرة ليكون الاستحقاق القادم في أفضل الظروف.

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