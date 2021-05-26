ليبيا الان

المنفي يبحث مكافحة الإرهاب خلال قمة دول حوض تشاد

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد، والتي ضمت الرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي، بحث العلاقة الثنائية والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكثيف الجهود للتعاون الأمني، إلى جانب مراقبة الحدود المشتركة، وتعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك