المنفي يبحث مكافحة الإرهاب خلال قمة دول حوض تشاد

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد، والتي ضمت الرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي، بحث العلاقة الثنائية والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكثيف الجهود للتعاون الأمني، إلى جانب مراقبة الحدود المشتركة، وتعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

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