المنفي يبحث مكافحة الإرهاب خلال قمة دول حوض تشاد

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد، والتي ضمت الرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي، بحث العلاقة الثنائية والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكثيف الجهود للتعاون الأمني، إلى جانب مراقبة الحدود المشتركة، وتعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد يبحث الاستعدادات المطلوبة لاستحقاق ديسمبر
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع الرئيس النيجيري مجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
الزرقا: اللجنة القانونية حاولت إيجاد قاعدة دستورية لبلوغ انتخابات ديسمبر
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
المنفي والرئيس النيجيري يؤكدان مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك