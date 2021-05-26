دغيم : ملتقى الحوار السياسي يسير وفق خارطة الطريق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، إن ملتقى الحوار السياسي يسير وفق خارطة الطريق، وفوض المجلسين “النواب والأعلى للدولة” بالاتفاق على تصور للمسار الدستوري خلال شهرين، وقد تم ذلك في الغردقة بإشراف بعثة الأمم المتحدة نفسها .

دغيم أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الاربعاء، أن لا حل الآن إلا الاستفتاء على مشروع الدستور وفق قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب، بكل إقليم على حده.

وكان عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، زياد دغيم، قد شدد في مداخته خلال الاجتماع الافتراضي على ضرورة العمل على تجنب الطعون في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري لتفادي أحد المسببات الرئيسية للأزمة خلال السنوات الماضية .