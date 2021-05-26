ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 May, 2021

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي صباح يوم الأربعاء ؛ مع الدكتور محمد الغوج نقيب الأطباء لمناقشة آلية تنفيذ قرار (885) والقاضي بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراسلة رئاسة الوزراء والجهات المعنية بخصوص توفير المخصصات المالية اللازمة لتفعيل القرار.

وأكد وزير الصحة على دعمه المادي والمعنوي ووقوفه إلى جانب العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في القطاع الصحة.