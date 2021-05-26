ليبيا
الزناتي يبحث آلية تنفيذ قرار زيادة مرتبات العناصر الطبية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
26 May, 2021
اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي صباح يوم الأربعاء ؛ مع الدكتور محمد الغوج نقيب الأطباء لمناقشة آلية تنفيذ قرار (885) والقاضي بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراسلة رئاسة الوزراء والجهات المعنية بخصوص توفير المخصصات المالية اللازمة لتفعيل القرار.
وأكد وزير الصحة على دعمه المادي والمعنوي ووقوفه إلى جانب العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في القطاع الصحة.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك