ندوة علمية في صبراتة للتوعية باللقاحات وأنواعها

من أجل ترسيخ مفهوم التوعية وحفاظا على سلامة المواطنين الذين قاموا بالتطعيم ضد فيروس كورونا والذين لم يتلقوا التطعيمات، نظمت جمعية الهلال الأحمر بصبراتة ندوة علمية حول مفهوم التطعيمات وآثارها وأنواعها.
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قناة ليبيا
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