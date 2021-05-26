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ندوة علمية في صبراتة للتوعية باللقاحات وأنواعها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

من أجل ترسيخ مفهوم التوعية وحفاظا على سلامة المواطنين الذين قاموا بالتطعيم ضد فيروس كورونا والذين لم يتلقوا التطعيمات، نظمت جمعية الهلال الأحمر بصبراتة ندوة علمية حول مفهوم التطعيمات وآثارها وأنواعها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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