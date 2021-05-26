المنفي :استقرار الجنوب هو ضمان لأمن المنطقة بالكامل

استقبل الرئيس النيجيري محمد بخاري رفقة وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما وعدد من الوزراء اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم بالقصر الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقة التاريخية بين البلدين والتأكيد على تعزيزها، والتطرق إلى المصالح المشتركة ومجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها.

كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقال المنفي في تغريدة على صفحته الخاصة على موقع تويتر :”سُررنا بحفاوة الاستقبال الذي حظينا به من قبل الرئيس النيجيري محمد بخاري ، ووزير الخارجية جيفري أونياما ، والوزراء المرافقين. تناولنا العلاقات التاريخية بين الشعبين، وأكدنا أن استقرار الجنوب الليبي وتأمين الحدود هو ضمان لأمن واستقرار المنطقة بالكامل”.

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