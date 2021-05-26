أمريكا لملتقى الحوار: أمامكم فرصة لـ”صناعة التاريخ”

أشادت الولايات المتحدة بـ”الدور التاريخي” الذي لعبه منتدى الحوار السياسي الليبي، في دفع البلاد لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وقالت السفارة الأمريكية بحسابها في “تويتر”، إن أمام أعضاء المنتدى “فرصة اليوم وغدًا ليصنعوا التاريخ مرة أخرى من خلال إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب الليبي، لجعل تلك الانتخابات ممكنة دون تأخير”.

وأضافت السفارة أنه “وإلى جانب العدد الكبير من الليبيين الذين يأملون في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ستتولى الولايات المتحدة مراقبة هذا الاستحقاق باهتمام كبير”.

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