مفوضية الانتخابات تضع خطة مع المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وتدريب مراقبين

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني.

وبحسب إيجاز صحفي للمفوضة، حضر الجلسة الختامية الدكتور يحي الجديد المدير العام لمفوضية الانتخابات والهادي القرقوطي مديرإدارة التوعية وإبراهيم المقصبي المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني ، ورئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية عبدالغني دعبوب، وعدد من موظفي المفوضية وممثلين عن مؤسسات مدنية معنية بالمراقبة الانتخابية، وذلك بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأضافت المفوضية، تم تلاوة التوصيات التي توصلت اليها اللجنة بعد مداولات بين أعضاءها استمرت لثلاثة ايام متواصلة وتمحورت التوصيات حول وضع خطة كفيلة بمراقبة الانتخابات ترتكز على تدريب مراقبين وفق المعايير والظوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات اضافة الى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة والتركيز على أهمية هذه المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات .