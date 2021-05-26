ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 May, 2021

اختتمت ظهر اليوم بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعمال اللجنة المشتركة المشكلة من المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني.

وقد تم خلال هذه الجلسة تلاوة التوصيات التي توصلت اليها اللجنة بعد مداولات بين أعضاءها استمرت لثلاثة ايام متواصلة.

وتمحورت التوصيات حول وضع خطة كفيلة بمراقبة الانتخابات ترتكز على تدريب مراقبين وفق المعايير والظوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات اضافة الى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة والتركيز على أهمية هذه المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات .

وحضر الجلسة الختامية الدكتور يحي الجديد المدير العام لمفوضية الانتخابات والسيد الهادي القرقوطي مدير ادارة التوعية والسيد ابراهيم المقصبي المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني ، ورئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية السيد د.عبدالغني دعبوب، وعدد من موظفي المفوضية وممثلين عن مؤسسات مدنية معنية بالمراقبة الانتخابية، وذلك بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.