المنفي يبحث مع رئيس نيجريا تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا، سبل تعزيز العلاقة التاريخية بين البلدين، وآليات تفعيل مجالات التعاون الثنائية، ويتبادلان وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولي

وتناول اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، العلاقات التاريخية بين البلدين، وآليات تعزيزها، والتطرق إلى المصالح المشتركة ومجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها، وقد شارك في اللقاء وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما، وعدد من الوزراء.

ووصل أمس رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي إلى تشاد للمشاركة بالقمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد، والتي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة التطورات الأخيرة في تشاد.

وتناول رئيس المجلس الرئاسي خلال مداولات القمة، الوضع في تشاد، وما خلفه مقتل الرئيس التشادي على أمن المنطقة.

وأشار المنفي في كلمته إلى ضرورة وضع حد للخروقات التي تحدث في حدود ليبيا الجنوبية وأولوية تأمينها، وأهمية تنفيذ اتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.