انطلاق فعاليات معرض وادي عتبة للزهور والأشجار والطيور

نظم فريق نسائم الربيع في منطقة السبيطات، معرض وادي عتبة للزهور والأشجار المثمرة وطيور الزينة، في نسخته الثانية، وذلك وسط حضور متنوع من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، إضافة إلى حضور عدد من الأكاديميين في الجنوب.
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قناة ليبيا
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