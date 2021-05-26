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انطلاق فعاليات معرض وادي عتبة للزهور والأشجار والطيور

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم فريق نسائم الربيع في منطقة السبيطات، معرض وادي عتبة للزهور والأشجار المثمرة وطيور الزينة، في نسخته الثانية، وذلك وسط حضور متنوع من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، إضافة إلى حضور عدد من الأكاديميين في الجنوب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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