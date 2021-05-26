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وزير التعليم يثني على قرار البرلمان بشأن مرتبات المعلمين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أثنى وزير التربية والتعليم موسى المقريف على إقرار مجلس النواب القانون رقم أربعة لسنة ألفين وثماني عشرة بشأن مرتبات المعلمين، مؤكدا متابعة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لهذا الاستحقاق إلى حين تطبيقه بالكامل، واهتمامه بشريحة المعلمين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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