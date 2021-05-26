وزير التعليم يثني على قرار البرلمان بشأن مرتبات المعلمين

أثنى وزير التربية والتعليم موسى المقريف على إقرار مجلس النواب القانون رقم أربعة لسنة ألفين وثماني عشرة بشأن مرتبات المعلمين، مؤكدا متابعة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لهذا الاستحقاق إلى حين تطبيقه بالكامل، واهتمامه بشريحة المعلمين.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
انطلاق فعاليات معرض وادي عتبة للزهور والأشجار والطيور
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
المنفي يبحث مع رئيس نيجريا تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
منظمة علو الهمة تكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الاتفاق على وضع خطة كفيلة بمراقبة الانتخابات
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك