وزير التعليم يثني على قرار البرلمان بشأن مرتبات المعلمين

أثنى وزير التربية والتعليم موسى المقريف على إقرار مجلس النواب القانون رقم أربعة لسنة ألفين وثماني عشرة بشأن مرتبات المعلمين، مؤكدا متابعة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لهذا الاستحقاق إلى حين تطبيقه بالكامل، واهتمامه بشريحة المعلمين.

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