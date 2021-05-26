الزناتي يبحث ملف عودة الشركات الأمريكية العاملة بمجال الصحة إلى ليبيا

عقد اجتماع بين وزير الصحة علي الزناتي ومدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية ديبي هيرست، ونائبه أحمد الغزالي، إضافة إلى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند و المبعوث الليبي إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله، وكذلك ممثلو العديد من الشركات الأمريكية العاملة بمجال الصحة.

حيث أبدت تلك الشركات الأمريكية رغبتها في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية، من جهته أكد الغزالي رغبة تلك الشركات في التعاون مع وزارة الصحة والشعب الليبي في مجال الصحة وإنشاء المستشفيات ورفع كفاءة المستشفيات الحالية، منوها بأن هناك شركة أمريكية قد بدأت بالفعل العمل لإنشاء مستشفى في مدينة طرابلس، كما ستكون خلال الفترة القريبة القادمة عودة للشركات الأمريكية.

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