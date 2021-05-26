السيسي وميركل يتفقان على أهمية خروج المرتزقة من ليبيا

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على “أهمية خروج المرتزقة والجماعات المسلحة الأجنبية من الأراضي الليبية”.

جاء ذلك خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع السيسي وميركل، الأربعاء وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف المتحدث أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا؛ حيث استعرض السيسي “جهود مصر الهادفة في مجملها إلى دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية”.

وأكد السيسي وميركل أن خروج المرتزقة من ليبيا “سيعزز من سلاسة ونجاح الفترة الانتقالية، ويساهم في تلبية طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل”.

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