رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني يبحث آخر المستجدات مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا

طرابلس 26 مايو 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة السيد موسى الكوني اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا السيد نيوكولاس هوبتون.

هذا وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية والجهود التي بذلها المجلس الرئاسي في هذا الشأن، والتي ستمهد الطريق لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، والملف الأمني المتمثل في تأمين الحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون المشترك للاستفادة من الخبرة البريطانية في هذا المجال .

وبدوره، شدّد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا السيد نيوكولاس هوبتون، على عمق العلاقات التي تربط ليبيا وبريطانيا، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين في عديد المجالات، والتزام بلاده دعم الاستقرار في ليبيا. (وال) س خ/ ر ت

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