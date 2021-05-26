وزارة الداخلية ترفع درجات الحيطة و الحذر  لمواجهة تطورات فيروس كورونا في دول مجاورة

طرابلس 26 مايو 2021 (وال)- طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مدراء الأمن ورئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة جائحة الكورونا ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الوباء وتطوره في دول الجوار.

هذا وجاءت مطالبة الوزارة عقب رصد ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، منها كورونا الهندية والبرازيلية التي تحوي تحورات، سببها عدم الاهتمام بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بالمرض.

وقد أعلن في وقت سابق في دولة تونس، عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا، حيث جاء في الإعلان الذي تناقلته عدة مواقع إخبارية أن السلالة رصدت في أحد المخابر الخاصة في مدينة منوبة التونسية، وصرح بأن الفيروس شهد (3) تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة، موضحًا أن اللجنة العلمية لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة، إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها وكيفية تطوره، إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها. (وال) س خ/ ر ت

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