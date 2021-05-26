الوطنية للنفط وشركاتها تشارك في منتدى نهضة القطاع النفطي الليبي المنظّم من قبل شركة شلمبرجير

وأفتتح صنع الله، هذا المنتدى بكلمة رحب بها بالحضور والعلاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشلمبرجير التي تمتد لعقود ومنذ اكتشاف النفط في ليبيا.

ونوه على أهمية البرامج المشتركة التي تنفذ حاليا بخصوص تحسين الإنتاج ومساهمة الشركة في إعادة إنتاج الآبار المقفلة، وكذلك انشاء مركز تدريب ببنغازي الذي يهتم بتنمية القوى العاملة وتنمية مهاراتهم والذي باشر فعلا بتنفيذ أول برامجه التدريبية بمدينة بنغازي حيث تم تخريج الدفعة الأولى قبل شهر رمضان المبارك.

وأشار الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شلمبرجير اوليفر لي بوش في كلمته للشراكة الإستراتيجية مع قطاع النفط والتواجد الدائم لشركتهم في ليبيا وفي أصعب الظروف التي مرت بها ليبيا.

وتخلل المنتدى آخر التقنيات المستعملة في إنتاج المكامن النفطية وخاصة فيما يتعلق بادارة المكامن بالطرق المثلى والمحافظة عليها، كما تطرق المنتدى لآخر تقنيات إعادة الدخول للآبار وتحسين إنتاجيتها سواءً عن طريق الحفر الأفقي او الحفر المائل وأجريت العديد من المداخلات من الحضور.