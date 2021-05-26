«طيران البراق» يعلن تخفيض أسعار الرحلات الجوية المتجهة إلى مصر

أعلنت شركة طيران البراق، اليوم الأربعاء، عن تخفيض في أسعار تذاكر رحلاتها المتوجهة إلى جمهورية مصر العربية بمطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الأسعار الجديدة على تذاكر السفر للرحلات المتوجهة إلى مطار برج العرب المصري وصلت إلى 760 دينار ذهابا وعودة.

وفي شهر إبريل الماضي، أعلن وزير الطيران المدني المصري محمد منار عنبة، إن الحكومة المصرية ستدعم الحكومة الليبية دعما كاملا.

أضاف وزير الطيران المدني المصري في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” المصرية: “وافقنا على استئناف الرحلات من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولي بعد ما كانت مقتصرة على مطار برج العرب”.

وواصل الوزير المصري: “سندرّب الطيارين والفنيين الليبيين على قواعد الطيران الحديثة، وحدّدنا مع الجانب الليبي نقاط الدخول والخروج للرحلات البحرية”.