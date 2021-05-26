وزير الصناعة: تونس كانت معولا حقيقيا في توحيد ليبيا سياسيا واليوم هي معول بناء حقيقي لإعادة الاعمار

أوضح وزير الصناعة والمعادن احمد أبو هيسة أن لقاءه مع نظيره التونسي جاء بغرض توطين الصناعات التونسية في ليبيا من خلال الشركات الاستثمارية التي شاركت في فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي.

أبو هيسة، وفي حوار لحصيفة الصباح نيوز التونسية، قال: “ان الوزارة ستهيئ كل سبل إنجاح اندماج صناعي بين البلدين تونس وليبيا، معبراً عن رغبة ملحة في نقل ما أسماه “التجربة التونسية” في مجال الصناعات الى ليبيا”.

وأضاف: “ونحن سنهيأ المناخ المناسب لذلك من خلال تهيئة المناطق الصناعية لتمكين المستثمر المحلي والأجنبي في مجال الصناعات”.

وتابع: “أن المعادن هيأاهم المنتجات ذلك ان هذه المعادن تزخر بها ليبيا منها الاسمنت و الجرانيت والجبس و غيرها من المعادن، كل هذه المواد تحتاج الى صناعة و استثمار حقيقي، مضيفاً: “فالأرض الليبية ارض بكر لازالت تحتاج الى استثمار حقيقي و نحن لدينا مؤسسة كبيرة جدا و هي المؤسسة الليبية للحديد و الصلب في مدينة مصراتة و هذه المؤسسة لازالت تعمل و هي في حاجة الى تطوير و التجربة التونسية في مجال المعادن جيدة و لدينا بعض الاتفاقيات المبرمة سابقا في مجال التخريط الجيولوجي و الجيوفيزيائي و الان سنبدأ بالتعاون مع وزارة الصناعة التونسية في تفعيل الإجراءات ن ال تسهيل الزيارات المشتركة لمزيد دعم التعاون المستقبل القريب”.

واستكمل: “ليبيا كانت خلال السنوات الأخيرة بيئة طاردة للعمالة الأجنبية لذلك نحن نعول على الايدي العاملة التونسية لما لها من جودة ومهارة وهذه الايادي ستكون دعامة للتنمية الصناعية والاقتصادية لتنمية ليبيا بشكل عام، وسنستفيد من التونسيين في التدريب والعمل ونحن نحتاج هذه العمالة بشكل عاجل ونعول في ذلك على تونس”.

وأضاف: “أن حكومة الوحدة الوطنية مقدمة على برنامج عمل حكومي تم إعلانه حتى قبل منح الثقة وهذه الحكومة بكل وزاراتها تؤسس لأرضية لمن سيأتي بعدها، وحتى بعد خوض الاستحقاق فهناك أسس لهذه الشركات التي ستتواصل حتى بعد هذه الحكومات. وتونس مستقرة ويمكن ان تضمن الاندماج مع الجانب الليبي، ونحن في استقرار أمنى ومعظم المدن الليبية توحدت ونحن نحتاج الان ان ندخل في بناء مؤسسات الدولة التي توحدت وتعمل في ظل حكومة الوحدة الوطنية”.

ورأى ن تونس مثلت شريكا استراتيجيا لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا وقد كانت معولا لتامين الامن في ليبيا وهي اليوم تواصل حضورها وهي بالنسبة لشركائها الليبيين من أوائل اهتمامات الحكومة الليبية.

وأنهى حديثه بالقول ان: “تونس جارة وعلاقتنا بها قديمة وهي علاقات اجتماعية وعلاقات مصاهرة وهي لا تقاس من حيث العلاقات ببقية الدول الأخرى لأنها الجارة الأقرب وتقاليد التعاون الثنائي بين تونس وليبيا قديمة جدا وهي اليوم ستتدعم بما سيكون هناك من مشاريع في المستقبل القريب”.