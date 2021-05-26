كوبيش لوزير الداخلية: نرحّب بتوحيد الوزارة ونثني على استعداداتها من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم

استقبل وزير الداخلية خالد مازن، اليوم الاربعاء، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

كوبيش، وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس، رحّب بتوحيد مؤسسة وزارة الداخلية، مثنياً على جهود الوزارة واستعداداتها المكثفة هذه الفترة من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأثنى أيضاً على مجهودات الوزارة وما قامت به أجهزتها المختصة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشدد الجانبان، على ضرورة معالجة عدة جوانب هامة ترتبط بالمهاجرين غير الشرعيين ومن بينها الاسراع في اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن ترحيلهم لبلدانهم والتنسيق مع حكوماتهم في ذلك، ومتابعة ماتم انجازه خلال الفترات الماضية.