ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 May, 2021

أجتمع وزير الداخلية اليوم الاربعاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ” يان كوبيتش ” ،وخلال الأجتماع رحب المبعوث الأممي بتوحيد مؤسسة وزارة الداخلية.

كما أثنى المبعوث الأممي ،على جهود الوزارة واستعداداتها المكثفة هذه الفترة من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم .

كما أثنى على مجهودات الوزارة وما قامت به أجهزتها المختصة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

كما تم مناقشة ضرورة معالجة عدة جوانب هامة ترتبط بالمهاجرين غير الشرعيين ومن بينها الاسراع في اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن ترحيلهم لبلدانهم والتنسيق مع حكوماتهم في ذلك ،ومتابعة ماتم انجازه خلال الفترات الماضية في هذا الشأن .