توافق مصري أمريكي على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن المباحثات تناولت المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا حالياً، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل.

وأضاف المتحدث أن السيسي وبلينكن توافقا على “أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا، بما سيساهم في تحقيق طموحات الشعب الليبي والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتقويض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية”.

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