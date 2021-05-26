توغي: خطة لتطوير بنية قطاع الثقافة بالمنطقة الجنوبية

زارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، عددا من المرافق الثقافية بمدينة سبها رفقة عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات بالوزارة.

والتقت الوزيرة بعدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، وتفقدت التجهيزات بالمبنى الجديد بمكتبة اليونسكو؛ كما قامت بزيارة مبنى المطبعة العمومية الكائن بالشارع الواسع واطلعت على ما يعانيه من نقص في الآلات والمعدات.

وتجولت بمعرض التراث الشعبي بمركز المأثورات الشعبية؛ والتقت بعدد من الفنانين التشكيليين.

وقالت الوزيرة مبروكة توغي، إن الوزارة أعدت خطة لمعالجة البنية التحتية لقطاع الثقافة في المنطقة الجنوبية؛ مؤكدة على دور المثقفين والكتاب والأدباء في بناء الدولة وإنهاء الصراعات والنهوض بالبلاد.

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