ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 May, 2021

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الأربعاء، انعقاد المؤتمر العام الأول للمحامين تحت شعار (المحاماة تجمع الوطن) ، بمدينة الخمس، رفقة عدد من الوزراء، بحضور النائب العام والمدعي العام العسكري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

وقال الدبيبة في كلمة تلاها خلال المؤتمر : “كل الشكر والتقدير على توجيه الدعوة للمشاركة معكم في فاعليات هذا المؤتمر الذي يجمع السادة المحامين من كل مدن ليبيا ليجسد وحدة ليبيا رغم ما مر بها من محن وفتن ونزاعات”.

وأضاف “أن التاريخ لن يتجاهل الدور البارز لنقابة المحامين منذ عام 2011 والذي تعزز بإعادة انتخاب وتشكيل النقابة في مارس 2020 وسيظل دوركم الوطني الرهان الأكبر على تجاوز بلادنا مرحلة الثورة والانطلاق إلى مرحلة بناء الدولة، دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة وإحترام الحريات العامة”.

وتابع قائلًا “إن حكومة الوحدة الوطنية، تتطلع إلى دوركم ومساندتكم في هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن، نحن نقدر ونحترم ونعول كثيرًا على دور النقابات والاتحادات المهنية في لم الشمل من أجل النهوض بالوطن الحبيب”.

وأشاد الدبيبة بمجهودات العاملين على إعادة بناء نقابة المحامين وتفعيل دورها الريادي، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين هي نواة أساسية في إعادة بناء النقابات والاتحادات الأخرى، مؤكدًا على أن تكون مسهمة في بناء دولة المؤسسات.