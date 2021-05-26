الدبيبة يحضر انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لنقابة المحامين في الخمس

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لنقابة المحامين في مدينة الخمس الذي يقام تحت شعار «ليبيا شرق، غرب وجنوب (المحاماة تجمع الجميع)»، بحسب وزارة العدل.

كما حضر افتتاح المؤتمر الأول لنقابة المحامين في مدينة الخمس، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والنائب العام المستشار الصديق الصور، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف وأعضاء المجلس البلدي الخمس.

وافتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة لوزيرة العدل، المستشار حليمة عبدالرحمن بكلمة أثنت فيها على جهود نقابة المحامين لتنظيمهم هذا المؤتمر الذي وصفته بـ«الهام»، ويركز على دور المصالحة الوطنية في هذه المرحلة.

وقالت الوزيرة في كلمتها «إننا نعول على المحامين في لعب دور رئيسي في تقريب وجهات النظر وتعزيز اللحمة الوطنية سعيا لتحقيق المصالحة الوطنية التي هي أساس الاستقرار والبناء فضلا، عن دورهم في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات التي تصون الحقوق والحريات».

وأشارت وزارة العدل إلى أن المستشارة حليمة عبدالرحمن رافقت رئيس الحكومة والوزراء في جولتهم بالمدينة التي شملت ميناء الخمس البحري وعددا من المرافق والمنشآت بالمدينة.

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