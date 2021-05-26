«بالكور»: حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع تنفيذ قرارات زيادة المرتبات

قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب “عبد المنعم بالكور” اليوم الأربعاء، إن حكومة الوحدة الوطنية أكدت أنها لا تستطيع تطبيق القوانين والقرارات الصادرة بخصوص زيادة المرتبات.

وأضاف «بالكور»، في تصريحات نقلتها قناة «تبادل الاقتصادية»، أن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع تنفيذ قرارات زيادة الرواتب على اعتبار أن هذه الزيادات ستجعل رقم المرتبات وحده يقترب من 60 مليار.

وأعتقد “بالكور” ضمن تصريحه أن يعتمد مجلس النواب الميزانية المقترحة بمبلغ 75 مليار، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم ابتداء من الأسبوع القادم بمناقشة مشروع قانون موحد لمرتبات الموظفين العاملين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزينة العامة.

وأوضح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب أن هذا الاجتماع يأتي ليحقق عدالة اجتماعية بين العاملين في الدولة.