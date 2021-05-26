الدبيبة يتعهد بحل المشاكل في ميناء الخمس

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال جولة تفقدية لعدد من المرافق العامة بمدينة الخمس رفقة عدد من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، على المشاكل التي يواجهها ميناء المدينة والاحتياجات الواجب توافرها لمتابعة سير عمله.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الهدف من زيارة الخمس، هو تفقد أهم مرافقها العامة، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية، ستسعى لحل المشاكل التي يعاني منها الميناء باعتباره مرفق حيوي وتوفير كل الاحتياجات اللازمة له.

ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، فقد اطلع الدبيبة على المجمع الصحي بالمدينة، الذي يخضع لأعمال الصيانة حاليًا، وأكد على ضرورة الإسراع في تجهيزه في أقرب وقت ممكن.

وزار الدبيبة مدرسة الشروق للتعليم الأساسي، للوقوف على احتياجاتها، مؤكدًا على ضرورة حل كل مشاكل المرافق التعليمية.

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