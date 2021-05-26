الدبيبة يتفقد المرافق العامة بالخمس ويعد بتوفير الإمكانيات اللازمة لحلحة المختنقات بالمدينة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المرافق له، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المرافق العامة بالخمس، واعد بتوفير الإمكانيات اللازمة لحلحلة المختنقات في المدينة.

وشملت جولة الدبيبة ميناء الخمس البحري والمجمع الصحي بالمدينة ومدرسة الشروق للتعليم الأساسي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة اطّلع خلال زيارته لميناء الخمس على المشاكل التي يواجهها والاحتياجات الواجب توافرها لمتابعة سير عمله.

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وأوضح الدبيبة أن الهدف من زيارة مدينة الخمس هو تفقد أهم مرافقها العامة، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية «ستسعى لحل المشاكل التي يعاني منها الميناء باعتباره مرفق حيوي وتوفير كل الاحتياجات اللازمة له».

كما وجه الدبيبة خلال اطلاعه على المجمع الصحي بالمدينة، الذي يخضع لأعمال الصيانة حاليًا، بالإسراع في تجهيزه في أقرب وقت ممكن، وأكد خلال زيارته لمدرسة «الشروق» للتعليم الأساسي، للوقوف على احتياجاتها، على ضرورة حل كل مشاكل المرافق التعليمية التي تعد من أهم عناصر بناء الوطن والمواطن.

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