وزير التعليم العالي والبحث العلمي في زيارة لجامعة الزاوية

طرابلس 26 مايو 2021 (وال) -قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى جامعة الزاوية، التقى خلالها عدد من المسؤولين بالجامعة، لمتابعة سيّر العملية التعليمية داخل الجامعة.

هذا وتخلل اللقاء العديد من الكلمات الترحيبية من قبل رئيس جامعة الزاوية، وعميد بلدية الزاوية، كما تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي، لنشاطات وبرامج الجامعة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب – خلال كلمته – ملامح الإستراتيجية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُبينًا البرامج والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، منها الرقم الجامعي الموحد للجامعات الليبية، على مستوى الكليات والأقسام والطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين والفنيين، إضافة إلى مشروع الربط الإلكتروني على مستوى الجامعات الليبية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية جامعة الزاوية؛ خاصة فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا، مشيرًا إلى أهمية البرامج الأكاديمية ونُظم ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي. (وال) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال