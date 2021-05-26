رئيس «الحرس البلدي» يبحث مع قوة العمليات الخاصة تنسيق العمل لتفعيل الأمن الاقتصادي

عقد رئيس جهاز الحرس البلدي عميد إسماعيل أبوجناح اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع رئيس قوة العمليات الخاصة عقيد زهير عبد العزيز ناصر، لتنسيق العمل بشأن إزالة البناء العشوائي وتفعيل الأمن الاقتصادي.

وبحسب إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي؛ ناقش الاجتماع تنسيق العمل مع الدوريات المشتركة فيما يخص اختصاصات جهاز الحرس البلدي ومتابعة العمل داخل وخارج طرابلس وكذلك عملية إزالة العشوائيات.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان جهاز الحرس البلدي بطرابلس؛ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز عميد رشيد العيادي ومدير إدارة الفروع والشؤون الفنية عقيد مصطفى محمد، ومقدم مصطفى طه مدير مكتب نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز رائد يوسف القيلوشي.

وضم الاجتماع رئيس مكتب ميناء طرابلس البحري عقيد خالد الشعاب ورئيس إدارة الشؤون الإدارية مقدم مهند النجار، ورئيس مكتب العلاقات والاعلام نقيب محمد عمران عمييد، ورئيس غرفة العمليات والسيطرة والتعاون الأمني نقيب أيمن العامري ورئيس مكتب التحقيقات والتحري رائد هيثم خليفة كريم.