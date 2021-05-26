بالصور.. المنقوش تتابع العمل في محطات إصدار الجوازت

أجرت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش جولة تفقدية في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية للوقف على سير عملية تنفيذ فتح محطات اصدار الجوازت الليبية بعدد من البعثات الدبلوماسية.

وحسب الموقع الألكتروني الرسمي للوزارة، اصدرت المنقوش تعليماتها بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل بهذه المحطات وتقديم تقرير يومي .والتقت بالفنيين المشغلين للمحطات حيث أكدت أن «صون حقوق المواطنين الليبيين أولوية لا يمكن الحياد عنها ويجب أن يتمكن كل مواطن من الحصول على حقه في إصدار جواز سفر بكل احترام».

وشددت على ضرورة أن «يبذل المشغلين قصارى جهدهم لرفع المعاناة عن المواطنين المقيمين خارج الدولة دون تمييز في عملية استخراج جوازات السفر». كما أوصت بضرورة «استقبال السادة المواطنين برحابة والتعامل معهم بكل مهنية والتعاون معهم في تقديم كافة التسهيلات والخدمات التي من شأنها تيسيير عملية إتمام إصدار الجوازات».

وأكد المسؤول عن المحطات أن السفارة الليبية في القاهرة باشرت مطلع شهر مايو الجاري العمل في عملية إصدارة الجوازات وجاري العمل هذا الأسبوع على افتتاح محطات اسطنبول و أنقرة والدار البيضاء، ومن المقرر استكمال تركيب المنظومات في القريب العاجل.

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